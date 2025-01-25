Российский производитель одежды Gloria Jeans планирует закрыть швейные фабрики в двух городах Ростовской области — Шахтах и Новошахтинске. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании.

Сотрудники фабрики уже получили уведомления об увольнении. По информации «РБК Ростов», на фабриках работали более 1,5 тысячи человек. Их уведомили о переводе производства в одну из азиатских стран.

Основатель компании и председатель совета директоров Владимир Мельников подтвердил изданию «Город N» информацию о закрытии фабрик. О причинах такого решения он сказал:

«Потому, что нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, так как одни уходят на (как мужчины, так и женщины), а другие — шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы [сохраняя собственное производство в России] очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря — это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания».

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина сообщила, что Gloria Jeans может закрыть фабрики еще в двух городах Ростовской области — Гуково и Зверево. Кроме того, швейный цех уже закрыт в Сальске.

Сеть Gloria Jeans насчитывает свыше 600 магазинов более чем в 300 городах. У компании было 18 предприятий в России. «Интерфакс» пишет, что на конец 2024 года у Gloria Jeans насчитывалось 10 производственных площадок.

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