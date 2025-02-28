Предприятия Gloria Jeans в Ростовской области получил инвестор, который шьет одежду для участников «спецоперации»

Швейные фабрики российского производителя одежды Gloria Jeans в Ростовской области перешли новому инвестору — основанной в ноябре 2022 года компании «Булава», которая производит форму для военных, пишут «Ведомости».

О том, что «Булава» стала инвестором производственных площадок Gloria Jeans в городах Гуково и Зверево, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, новый инвестор пообещал трудоустроить всех работников — около 400 человек. Еще один инвестор, как сказал Слюсарь, получил право аренды площадок Gloria Jeans в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская. Этого инвестора Слюсарь не назвал.

Компания «Булава», как следует из базы данных «Спарк-Интерфакс», на 79% принадлежит предпринимательнице Галине Банниковой. С конца февраля 2025 года владельцем 21% «Булавы» стала компания «Триада-ТКО», которая входит в концерн «Калашников» и занимается производством и поставками военной экипировки, пишут «Ведомости».

По данным газеты, у «Булавы» уже есть фабрика в городе Шахты Ростовской области. На ней было открыто производство полного цикла по выпуску одежды для «участников спецоперации», в которое было вложено 200 миллионов рублей.

Юрий Слюсарь добавил, что по остальным площадкам Gloria Jeans переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются.

О планах Gloria Jeans закрыть швейные фабрики в двух городах Ростовской области — Шахтах и Новошахтинске — стало известно в конце января, когда об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два источника. По информации «РБК Ростов», на фабриках работали более 1,5 тысячи человек. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина тогда же сообщала, что Gloria Jeans может закрыть фабрики еще в двух городах — Гуково и Зверево. Слюсарь заявил, что власти будут «бороться за каждое предприятие, которое формирует бренд Ростовской области» и проводит переговоры с инвесторами для покупки предприятий.

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