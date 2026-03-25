Борис Гребенщиков получил британское гражданство
Борис Гребенщиков стал гражданином Великобритании. Соответствующую информацию РИА Новости обнаружило в британском реестре отчетности компаний.
Российское госагентство обратило внимание на то, что компания BG PLUS LLP, учрежденная в 2022 году, 16 марта 2026 года подала документы об изменении персональных данных учредителей — Бориса и Ирины Гребенщиковых. В уведомлении говорится, что музыкант и его жена стали гражданами Великобритании.
Источники «Медузы» подтвердили информацию о получении Гребенщиковым британского гражданства.
Борис Гребенщиков несколько лет не живет в России. Музыкант неоднократно публично высказывался против войны с Украиной. В июне 2023 года Минюст РФ объявил Гребенщикова «иностранным агентом».
В октябре 2025 года сообщалось, что на музыканта составили административный протокол. Поводом стало отсутствие плашки «иноагента» в размещенном на ютьюбе видео, в котором Гребенщиков исполняет песню Булата Окуджавы «Былого нельзя воротить». Музыканта оштрафовали на 40 тысяч рублей.