Суд в Петербурге назначил заседание «по делу в отношении иноагента Бориса Борисовича Гребенщикова»

На Бориса Гребенщикова составили административный протокол о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП, наказывается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей).

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил «заседание по делу об административном правонарушении в отношении иноагента Бориса Борисовича Гребенщикова», сообщила пресс-служба городских судов. Когда именно оно состоится, не уточняется.

Согласно материалам дела, в августе 2025 года Роскомнадзор пожаловался на то, что Гребенщиков не разместил плашку «иноагента» в одном из роликов на ютьюбе.

Сам музыкант «вменяемое не признает», отмечает пресс-служба судов.

Обновлено. Глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила изданию «Ротонда», что поводом к составлению протокола стал ютьюб-ролик, в котором Борис Гребенщиков исполнил песню Булата Окуджавы «Былого нельзя воротить».

Минюст РФ объявил Бориса Гребенщикова «иностранным агентом» 30 июня 2023 года.

За две недели до этого музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей по административному протоколу о «дискредитации» армии РФ.