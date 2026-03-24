«Верстка»: в российских детсадах начали рассказывать о службе в беспилотных войсках

В российских детских садах начали проводить встречи с военнослужащими, которые рассказывают о службе в беспилотных войсках, обратила внимание «Верстка».

С ноября 2025 года, когда Минобороны РФ объявило о создании нового рода войск беспилотных систем, такие встречи уже проходили, например, в детских садах города Родники Ивановской области, Ессентуков и Пскова. На встрече в Родниках детей одели в форму военно-воздушных войск, они прочитали военному стихотворение «Мой папа ушел на войну», сообщалось по итогам мероприятия.

Издание обнаружило, что с ноября 2025 по март 2026 года в российских детсадах провели еще как минимум 13 подобных встреч, где воспитанникам рассказывали о дронах не в контексте безопасности. На многих встречах детям показывали настоящие беспилотники и даже давали самим управлять ими. В посте по итогам такого мероприятия в детсаду поселка Солидарность Липецкой области говорилось, что дети «уже выбрали для себя будущую профессию».

Российские власти ведут активную кампанию по вербовке студентов в новый род войск. Учащихся, особенно тех, кому грозит отчисление, уговаривают или принуждают идти служить в войска беспилотных систем, обещая им льготные условия службы и восстановление на учебе через год. Правозащитники заявляли, что вузы на самом деле не могут гарантировать службу на специальных условиях. и фактически студентам предлагают обычный контракт, заключив который они рискуют остаться на фронте до конца войны.

По информации «Важных историй», до конца 2026 года Минобороны РФ планирует набрать 78,8 тысячи человек в войска беспилотных систем.

«Служба на один год — это обман. Все контракты — бессрочные» Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска — всего на год и за большие деньги. Вот как проходит эта агитация и почему нельзя ей верить

