ВШЭ предлагает студентам, которым грозит отчисление, «специальный» контракт с Минобороны с гарантией восстановления через год. Правозащитник предупредил, что это обман

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) предлагает студентам, которым грозит отчисление, отправиться на войну, заключив контракт с Минобороны РФ.

Первым об этом 19 января сообщило T-invariant. Издание получило письмо, которое сотрудники вуза получили от администрации. В нем говорилось, что руководство ВШЭ будет предлагать всем студентам мужского пола, которым грозит отчисление, заключить контракт с Минобороны на специальных условиях.

Среди таких условий — служба в беспилотных войсках, гарантированное увольнение через год, академический отпуск на период службы, выплаты и обучение. На то, чтобы принять решение, у студента есть три дня — на этот срок его отчисление приостановят.

В администрации также сообщили, что будут собирать с сотрудников вуза статистику о том, как они рассказывают студентам, которым грозит отчисление, о возможности заключить контракт.

Как отмечал T-invariant, похожую агитацию ранее проводили среди студентов Московского физико-технического института (МФТИ).

После выхода новости о ВШЭ правозащитник Артем Клыга из «Движения сознательных отказников» усомнился, что вуз предлагает студентам службу на неких специальных условиях. Он написал письмо администрации вуза с вопросами об условиях контракта. В ответ начальник ВШЭ Владимир Кротов подтвердил, что ни о каком особом контракте для студентов речи не идет. Это значит, что, заключив такой контракт, они могут остаться на фронте до конца войны.

«Из всего обещанного соответствует действительности только пункт о выплатах. Контракт на один год, гарантированное возвращение к обучению, академический отпуск и служба исключительно в войсках беспилотных систем — это ложь. Фактически вы можете оказаться на передовой, в том числе в штурмовом подразделении. И в этом случае никакая Вышка вам уже не поможет. Государство всегда вас обманет», — заключил Клыга.