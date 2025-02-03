Освободиться от призыва и уволиться из армии по здоровью станет сложнее. Минобороны РФ (тихо) решило изменить положение о военно-врачебной экспертизе

Алексей Майшев / РИА Новости / Спутник / Scanpix / LETA

Министерство обороны РФ подготовило изменения в «Положение о военно-врачебной экспертизе», которые существенно меняют порядок медицинского освидетельствования военных и призывников, сообщило правозащитное сознательных отказчиков 3 февраля.

«Освободиться от срочной службы и уволиться из армии по здоровью станет сложнее», — прокомментировали в организации предложения Минобороны. В движении считают, что если изменения примут, то это «значительно ухудшит положение как военнослужащих, так и призывников в вопросах прохождения медицинского освидетельствования».

Минобороны опубликовало соответствующий проект постановления правительства на портале правовой информации 17 декабря 2024 года. Согласно данным правительственного сайта, общественное обсуждение документа завершилось 4 января. При этом российские СМИ о проекте не сообщали. Из описания документа следует, что замминистра обороны РФ Анна Цивилева 22 октября 2024-го «приняла решение об отказе от размещения уведомления» (о каком уведомлении идет речь, неясно).

Как указывает Движение сознательных отказчиков, министерство готовит масштабные поправки в «Расписание болезней» — специальный перечень заболеваний, с которыми не берут в армию. В соответствии с «Расписанием болезней» призывная комиссия присваивает категорию годности к службе.

Есть пять категорий годности к военной службе: А — годен к военной службе;

Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями (то есть не во все виды войск);

В — ограниченно годен к военной службе (не подлежит призыву в мирное время);

Г — временно не годен к военной службе (дается отсрочка на срок до 12 месяцев);

Д — не годен к военной службе.

В пояснительной записке к проекту сказано, что документ «разработан в целях совершенствования системы медицинского освидетельствования военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной », а также требований к состоянию здоровья военнослужащих, призывников, контрактников, мобилизованных, резервистов и тех, кто поступает в военные образовательные организации.

Движение сознательных отказчиков выделило несколько ключевых изменений, предложенных министерством обороны.

В период мобилизации, военного положения и военного времени заключение военно-врачебной экспертизы будет действовать год с момента, как завершатся указанные периоды. Сейчас такие заключения действуют год с даты утверждения или до вынесения нового заключения.

Для случаев, когда болезнь возникла до или после службы в добровольческом формировании, вводится понятие «общее заболевание». Для оценки заболеваний и увечий, полученных в ходе службы в таком формировании, вводятся критерии оценки.

Вышестоящие военно-врачебные комиссии получают право отменять решения нижестоящих комиссий, если при медицинском освидетельствовании допустили нарушение, и направлять граждан на повторное обследование, в том числе в заочной форме.

Появляется возможность пройти заочное освидетельствование для тех, кто прошел независимую военно-врачебную экспертизу.

Врачебные комиссии могут провести заочное освидетельствование граждан, исключенных из добровольческих формирований и не согласных с установленными категориями годности, — независимо от того, когда и почему их исключили.

Меняется категория годности — с «В» на «Б-4» — для призывников на срочную службу по первичному, вторичному и скрытому сифилису.

Изменится категория годности — с «В» на «Б-3» — для призывников с гипертонической болезнью первой стадии.

Граждане, у которых при призыве впервые выявили субклинический гипотиреоз , будут получать категорию «Г» сроком на шесть месяцев. Если через полгода у них повторно выявят это заболевание, им дадут категорию «В».

Контрактники и мобилизованные с умеренно выраженными, кратковременными эндогенными психозами, а также «резко выраженными невротическими», связанными со стрессом и соматоформными расстройствами и расстройствами настроения, будут получать категорию «В» вместо «Д» и оставаться в рядах Вооруженных сил РФ.

Уточняются определения «распространенных» и «ограниченных» форм дерматозов. Для псориаза или экземы «распространенной» станет площадь поражения более 10% тела. При хронической крапивнице необходимо подтвердить неэффективность лечения в течение четырех недель.

Министерство обороны РФ в декабре 2023 года подготовило проект, в котором предложило изменить порядок проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, «не оказывающие существенного влияния» на способность исполнять «обязанности воинской службы». При этом министерство не уточняло, какие изменения планирует внести. Как отмечает Движение сознательных отказчиков, в ходе общественных слушаний проект получил более 800 негативных отзывов. Ожидалось, что Минобороны опубликует текст изменений, но этого не произошло, документ так и не утвердили. Правозащитники считают, что новый проект, представленный в декабре 2024-го, имеет аналогичную направленность.

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