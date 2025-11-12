В России завершено формирование войск беспилотных систем, объявил замначальника нового рода войск полковник Сергей Иштуганов.

«Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск», — сказал он в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу (цитата по ТАСС).

Иштуганов также сообщил, что «ведется работа по созданию высшего военного учебного заведения войск беспилотных систем». Обучение боевого состава, заявил он, проводится на полигонах военных округов и «в тыловых районах в зоне проведения ».

Минобороны РФ, сообщает ТАСС 12 ноября, продемонстрировало эмблему войск беспилотных систем. На ней изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья. Эмблема появилась на распространенном Минобороны РФ видео, которое «демонстрирует работу нового рода войск».

Минобороны РФ

О планах сформировать войска беспилотных систем министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил в декабре 2024 года. Тогда он говорил, что создание нового рода войск планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

В составе Вооруженных сил Украины новый род войск — Силы беспилотных систем — был создан в феврале 2024 года.

Еще про дроны в войне России с Украиной

В войне России и Украины всех победили дроны БПЛА лишили преимуществ пехоту, авиацию и артиллерию — и напугали Запад. Теперь эксперты спорят: «беспилотными» будут любые войны будущего или только эта? Большой разбор «революции дронов»

