Министр обороны РФ заявил о формировании «войск беспилотных систем»
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил, что в России будет сформирован новый род войск — «войска беспилотных систем».
По словам Белоусова, сформировать новый род войск поручил президент РФ Владимир Путин. «При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года», — сказал Белоусов на расширенной коллегии Минобороны, обращаясь к Путину, также принимающему в ней участие.
«С учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий — требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе», — добавил он (цитаты по «Интерфаксу»).
Россия постоянно применяет для массированных ударов по территории Украины дроны-камикадзе «Шахед» иранской разработки.
В феврале 2024 года новый род войск — Силы беспилотных систем — были созданы в Украине.