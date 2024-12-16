Министр обороны РФ заявил о формировании «войск беспилотных систем»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил, что в России будет сформирован новый род войск — «войска беспилотных систем».

По словам Белоусова, сформировать новый род войск поручил президент РФ Владимир Путин. «При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года», — сказал Белоусов на расширенной коллегии Минобороны, обращаясь к Путину, также принимающему в ней участие.

«С учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий — требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе», — добавил он (цитаты по «Интерфаксу»).

Россия постоянно применяет для массированных ударов по территории Украины дроны-камикадзе «Шахед» иранской разработки.

В феврале 2024 года новый род войск — Силы беспилотных систем — были созданы в Украине.

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