Оксимирона заочно приговорили к 320 часам обязательных работ за «неисполнение обязанностей иноагента»

Рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) признали виновным в «неисполнении обязанностей иностранного агента» и заочно приговорили к 320 часам обязательных работ, пишет «Медиазона». Мировой судья в Петербурге, рассмотревший дело, также запретил Оксимирону администрировать сайты в течение 2 лет, уточняет проект «Слово защите».

Уголовное дело по статье о нарушении обязанностей «иноагента» (часть 2 ст 330.1 УК) завели на Оксмирона из-за отсутствия соответствующей маркировки на его постах в соцсетях. До этого рэперу дважды назначали административные штрафы по 40 тысяч рублей за «неисполнение обязанностей иноагента».

Прокуратура просила суд назначить Оксимирону наказание в виде 400 часов обязательных работ.

В феврале суд в Петербурге заочно арестовал рэпера.

Оксимирон уехал из России после начала большой войны в 2022 году. В октябре 2022 года Минюст России объявил рэпера «иноагентом». Российские суды назначали Оксимирону штрафы не только за отсутствие маркировки «иноагента», но и за непредоставление в срок отчетов о деятельности «иностранного агента».

Читайте также

Новый альбом Оксимирона — это совсем провал? Или что-то ценное там все же есть? Публикуем сразу две рецензии — одна даже не совсем ругательная

