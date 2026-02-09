Оксимирона заочно арестовали в России по делу об уклонении от обязанностей «иноагента»

Смольнинский районный суд Петербурга заочно арестовал рэпера Оксимирона по делу об уклонении от обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК), сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено 26 февраля 2024 года, а 26 апреля было вынесено постановление об объявлении рэпера в розыск. В начале мая «Медиазона» писала, что карточка розыска появилась в базе МВД, однако статья в ней указана не была. Лебедева уточнила, что 5 мая того же года Оксимирона объявили в федеральный розыск.

Срок ареста, назначенного судом, составляет два месяца с момента экстрадиции Оксимирона на территорию России или с момента задержания.

Оксимирон уехал из России после начала большой войны в 2022 году. В октябре 2022 года Минюст России объявил рэпера «иноагентом». После этого его не менее трех раз штрафовали по административным статьям о нарушении порядка деятельности «иноагента». В июне 2023 года суд в Петербурге признал композицию «Ойда» Оксимирона запрещенной к распространению в России из-за того, что в ней музыкант «указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны» и таким образом «положительно высказывается о нарушении территориальной целостности России».

