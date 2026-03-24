Глава Минпросвещения рассказал об обсуждении запрета на использование мобильных телефонов детьми до «определенного возраста»
Российское министерство просвещения обсуждает вопрос запрета на использование мобильных телефонов детям до «определенного возраста», заявил его глава Сергей Кравцов.
«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка», — сказал министр просвещения в пропагандистском ютьюб-шоу «Эмпатия Манучи» (цитата по ТАСС).
«Нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон», — заявил Кравцов, добавив, что пока никакого решения не принято. «Мы обсуждаем, у нас пока окончательного решения нет, вопрос непростой», — сказал он.
С конца 2023 года в России действует запрет на использование мобильных телефонов в школах во время занятий, «за исключение случаев возникновения угрозы жизни и здоровью» учеников и преподавателей, а также иных экстренных ситуаций.
На рассмотрении в парламенте находится второй пакет мер по противодействию мошенникам, в котором, в числе прочего, идет речь о «детских» сим-карт для защиты несовершеннолетних от мошенников и вредоносного контента. Предполагается, что родители будут сообщать оператору связи о сим-картах, которые они передали в пользование детям, и на них не будут отправляться сообщения с кодами подтверждения. Кроме того, соцсети и другие ресурсы при авторизации по номеру телефона должны будут проверять, принадлежит ли номер ребенку или взрослому.