Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“».

Документ, размещенный на Официальном интернет-портале правовой информации, в частности вводит запрет на использование мобильных телефонов (средств подвижной радиотелефонной связи) во время занятий, «за исключение случаев возникновения угрозы жизни и здоровью» учеников и преподавателей, а также иных экстренных ситуаций.

Этим же законом предмет «Труд (технология)» с нового учебного года включается в обязательную школьную программу.

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