FT: за 15 минут до заявления Трампа, обрушившего цены на нефть, на биржах произошел подозрительный всплеск сделок с фьючерсами

Нефтяные трейдеры провели подозрительные сделки на несколько сотен миллионов долларов за 15 минут до того, как президент США Дональд Трамп опубликовал пост о «продуктивных переговорах» с Ираном, после которого цены на энергоносители резко пошли вниз, пишет Financial Times.

Пост Трампа, напоминает FT, появился в 07:04 по времени Вашингтона, а между 6:49 и 6:50 на бирже в Нью-Йорке были проведены более 6200 cделок с фьючерсами на нефть Brent и WTI на общую сумму около 850 миллионов долларов. Сразу же после того, как Трамп сообщил, что США на пять дней откладывают удары по иранским электростанциям, мировые цены на нефть упали, а фондовые индексы начали расти. Такая ситуация на биржах, отмечает FT, продолжалась недолго — до того момента, как Иран заявил, что никаких переговоров не было. После этого индексы стали снижаться, а цена нефтяных фьючерсов пошла вверх.

На данный момент, пишет FT, неясно, были ли сделки с нефтяными фьючерсами, проведенные перед сделанным Трампом заявлением, скоординированными. Однако выбор времени, отметил один из биржевых аналитиков, «вызывает вопросы». «Кто-то только что стал намного богаче», — прокомментировал произошедшее другой собеседник издания.

В Белом доме, в свою очередь, отвергают подозрения в утечках инсайдерской информации, подчеркивая, что «единственная цель президента Трампа и должностных лиц его администрации — делать то, что лучше для американского народа».

«Белый дом не потерпит, чтобы какой-либо чиновник администрации незаконно извлекал выгоду из инсайдерской информации, и любые намеки на то, что чиновники занимаются такой деятельностью без доказательств, являются необоснованными и безответственными сообщениями», — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи.

