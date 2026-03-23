Маргарита Симоньян рассказала, что у ее ребенка неизлечимое заболевание

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что один из ее троих детей неизлечимо болен. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

По словам Симоньян, о болезни ребенка стало известно, когда ее муж Тигран Кеосаян впал в кому в декабре 2024 года. Она не уточнила, о ком именно из ее детей идет речь, но отметила, что у ребенка диагностировано заболевание, которое «нельзя вылечить».

«Ушел в кому мой любимый, через буквально 40 дней выясняется все это с ребенком. Это буквально катастрофа! Это единственное, что меня вытащило из больницы тогда. Потому что, когда Тигран впал в кому, то я госпитализировалась вместе с ним. Думала, что я буду с ним. Разрываюсь между мужем, который в больнице в коме, ребенком, который просто требует всех душевных сил. И 1 сентября я еще выясняю, что у меня рак», — рассказала Симоньян.

В сентябре 2025 года Маргарита Симоньян публично рассказала, что проходит лечение от рака.

26 сентября Симоньян сообщила о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна.