Умер Тигран Кеосаян

Режиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет.

Валерий Шарифулин / TASS / Profimedia

О его смерти сообщила его жена, пропагандистка Маргарита Симоньян.

В январе 2025 года Кеосаян пережил клиническую смерть и с тех пор находился без сознания.

Кеосаян известен как режиссер по фильмам «Бедная Саша» (1997), «Президент и его внучка» (1999), «Ландыш серебристый» (2000), «Крымский мост. Сделано с любовью» (2018).

В качестве телеведущего работал на каналах РЕН ТВ, «Россия» и НТВ. Последним его проектом было пропагандистское сатирическое шоу «Международная пилорама».

В 2022 году Кеосаян попал в санкционные списки Евросоюза за того, что «распространял антиукраинскую пропаганду в российских СМИ».