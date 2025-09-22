Маргарита Симоньян публично сообщила, что проходит лечение от рака

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего?» — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Также она сообщила, что готовится (или уже проходит) курс химиотерапии: «Скоро увидите меня в париках».

7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Маргарита Симоньян сообщила, что у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь. Из дальнейшего разговора можно было сделать вывод, что у Симоньян рак груди и ей предстоит сделать мастэктомию (удаление молочной железы). Однако напрямую о раке Симоньян тогда не сказала. Источник на медиарынке рассказал The Moscow Times, что сейчас решается, будет ли она продолжать работать в Russia Today или уйдет.

Муж Маргариты Симоньян, 59-летний режиссер и ведущий НТВ Тигран Кеосаян в январе 2025 года пережил клиническую смерть и с тех пор находится без сознания.