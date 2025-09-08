Маргарита Симоньян рассказала, что у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь. По информации The Moscow Times, обсуждается ее уход из RT

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь. Об этом она рассказала 7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Симоньян сказала, что ей предстоит операция, указав рукой на левую сторону груди. После она дала понять, что речь идет о мастэктомии (удаление молочных желез). «Когда мы вспоминаем девочек из „Молодой гвардии“, которые знали, что им отрежут грудь живьем, — не так, как мне, под наркозом…», — сказала Симоньян.

Источник на медиарынке, близкий к Маргарите Симоньян, рассказал The Moscow Times, что у нее обнаружили рак и у нее очень серьезные проблемы со здоровьем. Собеседник журналистов утверждает, что сейчас решается вопрос о продолжении работы Симоньян в Russia Today, в том числе рассматривается вариант ее ухода.

Маргарите Симоньян 45 лет. Она возглавляет RT с 2005 года, а «Россию сегодня» — с 2013 года.

Муж Маргариты Симоньян, 59-летний режиссер и ведущий НТВ Тигран Кеосаян в январе 2025 года пережил клиническую смерть и с тех пор находится в коме.