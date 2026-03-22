Российский газовоз «Арктик Метагаз», дрейфующий в Средиземном море без экипажа, отбуксируют в порт Ливии

Российский танкер «Арктик Метагаз» (Arctic Metagaz), который третью неделю дрейфует в Средиземном море без экипажа и с грузом сжиженного природного газа на борту, отбуксируют в один из ливийских портов, сообщили в Национальной нефтяной корпорации Ливии (National Oil Corporation, NOC).

NOC заключила экстренный контракт с международной специализированной компанией, занимающейся ликвидацией морских аварий, которые могут привести к утечке нефтепродуктов. В сообщении корпорации прямо не указывается, какие меры будут приняты, однако, как уточняет специализированное морское издание gCaptain, план состоит в том, чтобы стабилизировать судно и безопасно отбуксировать его в ливийский порт.

После того, как стало ясно, что поврежденное судно постепенно приближается к ливийскому побережью под воздействием ветра и волн, как отмечают в NOC, корпорация была вынуждена «оперативно принять меры» для минимизации ущерба и рисков загрязнения, которые могут угрожать побережью Ливии.

Спасательная операция координируется компанией Mellitah Oil & Gas в партнерстве с итальянской компанией Eni. Итальянские официальные лица предполагают, что судно может достичь ливийских берегов в течение четырех-шести дней, в зависимости от ветра и течений.

В начале марта на борту танкера «Арктик Метагаз», шедшего под флагом России и перевозившего более 60 тонн сжиженного природного газа, начался пожар, вызванный, предположительно, атакой морского беспилотника. Судно на тот момент находилось в Средиземном море между Мальтой и Ливией. Экипаж эвакуировали, а газовоз, получивший пробоину, остался дрейфовать в море с грузом сжиженного газа на борту. В России считают, что атака была совершена украинскими безэкипажными катерами. Владимир Путин называл нападение на судно «террористической атакой».

Читайте также

Читайте также

