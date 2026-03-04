На борту российского танкера в Средиземном море произошел взрыв и начался пожар. По данным источника Reuters, судно атаковал беспилотник

В Средиземном море между Мальтой и Ливией загорелся танкер для перевозки сжиженного природного газа «Арктик Метагаз» (Arctic Metagaz), шедший под флагом России, пишут Times of Malta и Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников Times of Malta, судно вероятно подверглось атаке. Это произошло в ночь на 3 марта около 4 часов утра — «есть признаки того, что на борту произошел мощный взрыв», пишет издание.

Один из собеседников Reuters заявил, что танкер мог быть атакован морским беспилотником, а в проведении этой операции подозревают Украину. Доказательств этого он не предоставил. Об атаке беспилотника также пишет Times of Malta со ссылкой на компанию EOS Risk Group, которая специализируется на морской безопасности.

Вооруженные силы Мальты заявили, что получили сигнал бедствия от судна. Экипаж танкера нашли в спасательной шлюпке и доставили на другое судно, находившееся поблизости.

Судно, находящееся под санкциями США и Великобритании с 2024 года, вышло из Мурманска 24 февраля после погрузки на плавучей установке хранения и, вероятно, направлялось к Суэцу, пишет Times of Malta. По данным издания, примерно на последних 300 километрах маршрута танкер отключил систему автоматической идентификации (AIS) — так делают суда «теневого флота».

«Арктик Метагаз», как отмечает издание gCaptain, входит в небольшую флотилию судов, используемых для перевозки СПГ с находящегося под санкциями российского проекта «Арктик СПГ 2» зарубежным покупателям.