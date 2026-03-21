Иран заявил об ударе США и Израиля по ядерному объекту в Натанзе

США и Израиль нанесли утром 21 марта удар по заводу по обогащению урана в Натанзе, сообщает CNN со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

«Утечки радиоактивных материалов не произошло, и опасности для жителей прилегающих районов нет», говорится в распространенном Организаций по атомной энергии Ирана заявлении.

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявило, что получило информацию об ударе по ядерному объекту в Натанзе. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призывает к «максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии», сообщила организация в соцсети X.

Кто именно нанес удар по Натанзе официально не объявлено. Представители израильского командования заявили CNN, что «не располагают информацией о каких-либо ударах ЦАХАЛ по этому объекту».

Официально ни США, ни Израиль удар по Натанзе на момент публикации новости не комментировали.

США и Израиль заявляют, что одна из главных целей войны — не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие. После начала войны США и Израиль неоднократно атаковали иранские ядерные объекты.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу 19 марта заявлял, что Иран в результате войны стал «слабее, чем когда-либо» и больше не может обогащать уран.