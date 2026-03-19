Нетаниягу заявил, что Иран больше не может обогащать уран и выпускать баллистические ракеты

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран в результате войны стал «слабее, чем когда-либо», пишет The Times of Israel 19 марта.

По его словам, Иран «больше не может обогащать уран» и «больше не способен производить баллистические ракеты».

Нетаниягу утверждает, что после 20 дней боевых действий «мы побеждаем, а Иран терпит сокрушительное поражение». Он добавил, что арсеналы ракет и дронов Ирана «значительно истощаются» и «будут уничтожены».

США и Израиль начали войну с Ираном, чтобы, как заявили представители двух стран, помешать Тегерану разработать ядерное оружие. После начала войны США и Израиль неоднократно атаковали иранские ядерные объекты.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявил в интервью CBS News 19 марта, что удары США и Израиля оказали значительное влияние на ядерную программу Ирана. По его словам, после окончания войны запасы обогащенного урана на уровне 60%, близком к уровню создания ядерной бомбы, по-прежнему будут находиться под завалами ядерных объектов Ирана.