«Телефоны ни к чему». На «Поле чудес» спели о том, как хорошо жить без интернета

На капитал-шоу «Поле чудес» 20 марта выступила руководитель вокальной студии «Комильфо» из Волгограда Анастасия Серебрякова, которая вместе с детьми спела песню об отключении интернета. Внимание на это обратила «Верстка».

Дети в песне поют, что из-за отключения интернета «блогов нет, каналов нет», поэтому они играют в бадминтон: «Что за жуткий сон?» Руководительница коллектива в ответ предлагает раздать всем Wi-Fi, потому что «хватит бегать во дворе».

Также в песне говорится, что «телефоны ни к чему», а «монитора синий свет» не испортит детям обед. Помимо этого в песне предлагается не переживать из-за сорванных онлайн-уроков с репетитором, потому что «в реальности друзей рядом видеть веселей».

В припеве песни есть такие строки:

Не хотим, не хотим —

Не поймаешь сети.

Не сидим, не сидим в вашем интернете.

Не хотим, не хотим,

Не сидим, не сидим.

Объявляем год — всё наоборот.

Как отмечает «Верстка», студия Серебряковой располагается в муниципальном бюджетном досуговом комплексе ‭«21 век‭», который учредила администрация Волгограда.

В городах России регулярно наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Власти объясняют вводимые ограничения с угрозой ударов беспилотников Украины.

В России активно блокируют телеграм. 20 марта мессенджер был доступен в одном случае из трех.

Отключили мобильную связь? Купим рацию. Нет GPS? Возьмем бумажные карты. Удалили песню со стримингов? Вспомним про MP3-плееры Как Москва пытается жить без интернета

