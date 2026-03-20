«Новая газета Европа»: российские независимые телеграм-каналы пострадали от блокировок меньше, чем провластные каналы

Среднее количество просмотров постов в российских независимых телеграм-каналах на фоне блокировок Роскомнадзора снизилось на 10%, подсчитал дата-отдел «Новой газеты Европа».

Журналисты проанализировали посты в телеграме за 16 марта — в тот день в мессенджере произошли очередные сбои, а «Коммерсант» со ссылкой на IT-экспертов сообщил, что блокировка телеграма, обещанная к 1 апреля, фактически уже началась. Охват постов за 16 марта аналитики сравнивали со средним числом просмотров в этих же каналах с февраля 2026 года.

У провластных телеграм-каналов просмотры упали на 23%, у региональных — на 25%.

Отчасти незначительное падение просмотров независимых медиа можно объяснить тем, что заметная часть их аудитории находится за рубежом и не подвергается влиянию блокировок, пишет издание.

В «Новой» подчеркивают, что это предварительные оценки, поскольку с начала усиления блокировок прошло мало времени.

Российский Forbes 19 марта сообщил со ссылкой на источники, что Роскомнадзор перестал справляться с блокировками — оборудование у операторов перегружено. В Роскомнадзоре заявили, что информация о нехватке мощностей для блокировок в сети не соответствует действительности.

Плохие новости: телеграм не работает у 9 из 10 наших читателей в России. Хорошие: почти все уже установили VPN (но теперь пора поставить его близким) Публикуем результаты свежего опроса читателей «Медузы»

