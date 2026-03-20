Рязанский районный суд заочно приговорил фигуранта Алексея Полтавца к девяти с половиной годам заключения по обвинению в убийстве 21-летнего Артема Дорофеева и пособничестве в убийстве 19-летней Екатерины Левченко в 2017 году. Об этом «Медиазоне» сообщила мать убитой Татьяна Левченко 20 марта.

Суд проходил в закрытом режиме с ноября 2025 года. Решение вынесли еще 10 февраля, но ранее об этом не сообщалось.

Где сейчас находится Полтавец, неизвестно.

Алексей Полтавец в 2020 году рассказал «Медузе» об убийстве общих знакомых фигурантов дела «Сети» — Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Он признался, что убил Дорофеева, а другой фигурант дела «Сети» Максим Иванкин убил Левченко. Полтавец утверждал, что они действовали по приказу еще одного фигуранта дела — Дмитрия Пчелинцева.

Первым обвиняемым делу об убийстве Дорофеева и Левченко стал Иванкин, получивший 18 лет колонии. Он говорил, что написал явку с повинной под пытками, и отказался от признательных показаний.