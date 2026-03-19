В Кремле заявили, что трехсторонние переговоры России, Украины и США находятся «на паузе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США приостановлены. «Трехсторонняя группа — на паузе», — заявил Песков «Известиям».

Замглавы МИД России Михаил Галузин также сообщил изданию, что конкретной даты и места новой встречи представителей РФ, США и Украины пока нет.

Песков отметил, что спецпредставитель президента РФ «продолжает работать» и проводит переговоры с американской стороной.

Также, добавил он, Россия и Украина продолжают работу по обмену пленными и телами погибших военнослужащих.

Последний на настоящий момент раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США прошел в Женеве 17–18 февраля. Ожидалось, что в следующий раз стороны встретятся в начале марта в Абу-Даби, однако 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, затронувшую и страны Персидского залива.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News, опубликованному 18 марта, говорил, что хотя власти США сосредоточены на Иране, американская сторона продолжают контактировать и с украинскими, и с российскими участниками переговоров. При этом он подчеркнул, что у него «очень недобрые предчувствия о воздействии этой войны на ситуацию в Украине», отметив, что «трехсторонние встречи постоянно откладываются».

Война Тысяча четыреста восьмидесятый день. Что с мирными переговорами? «Там целая Санта-Барбара», — заявил Зеленский

