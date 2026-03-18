Война на Ближнем Востоке вызывает «недобрые предчувствия» у Владимира Зеленского, который опасается, что она отвлечет внимание людей от происходящего в Украине.

«У меня очень недобрые предчувствия о воздействии этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки — больше на Ближнем Востоке, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи, постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — сказал Зеленский в интервью ведущей «Би-би-си» Лоре Кюнсберг.

По его словам, в последние дни Трамп сосредоточен на Иране, но украинская, американская и российская переговорные группы продолжают общаться между собой. «Наша группа говорит с американской стороной каждый день. Я знаю, что американцы тоже говорят с россиянами каждый день», — добавил Зеленский.

Однако следующая встреча пока под вопросом, поскольку российская сторона, по словам Зеленского, против того, чтобы ее местом стали США. «Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России», — добавил он.

Последний раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США прошел в Женеве 17–18 февраля. Ожидалось, что в следующий раз стороны встретятся в начале марта в Абу-Даби, однако 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, затронувшую и страны Персидского залива.

Зеленский после этого говорил, что Киев готов к новому раунду мирных переговоров, но место встречи до сих пор не согласовано. По его словам, очередная встреча была запланирована на 18–19 марта, но американская сторона заявила, что готова встречаться только в Америке, потому что война на Ближнем Востоке запрещает им выезжать с территории своей страны.

Тысяча четыреста восьмидесятый день. Что с мирными переговорами? «Там целая Санта-Барбара», — заявил Зеленский

