«Строгие, но абсолютно необходимые меры». Глава Новосибирской области впервые прокомментировал принудительный забой скота, вызвавший протесты фермеров

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые прокомментировал принудительный забой скота в регионе под предлогом борьбы со вспышкой пастереллеза.

«Сегодня на территории Новосибирской области выполняются строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона», — сказал губернатор на сессии законодательного собрания, отвечая на вопрос одного из депутатов (цитата по ТАСС).

Все мероприятия, подчеркнул Травников, проводятся в соответствии с ветеринарными правилами РФ, нормативными актами и законодательством страны.

Губернатор также заявил, что фермеры, у которых изъяли скот, начали получать выплаты на основании заявлений. «Эта работа уже полностью организована и достаточно масштабно развернута», — сказал он.

В начале февраля власти Новосибирской области заявили, что выявили в двух районах несколько случаев заражения пастереллезом у коров. Затем по указу губернатора в некоторых населенных пунктах стали вводить карантин, а у жителей — принудительно конфисковывать скот.

Фермеры рассказывали, что власти не предоставляли никаких документов при изъятии животных и не смогли внятно объяснить причину таких действий. Жители нескольких сел блокировали дороги, а также записали обращение к Владимиру Путину. Происходящее вызвало большой резонанс и за пределами региона.

Минсельхоз Новосибирской области заявлял, что в регионе выявлены очаги пастереллеза. Однако эксперты предполагают, что речь может идти о другом, более опасном, заболевании — ящуре.

