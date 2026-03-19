Курс евро вырос до 100 рублей
Источник: Tradingview
Курс евро на российском межбанковском рынке вечером 19 марта превысил отметку 100 рублей, следует из данных торгов.
По данным на 22:14 мск, курс евро вырос на 4,02% — до 100,01 рубля. В дальнейшем курс незначительно снизился и на момент публикации заметки торговался на уровне 99,8 рубля.
В это же время курс доллара на российском межбанковском рынке вырос на 2,67% и находился на уровне 86,11 рублей.
Курс евро вырос до 100 евро впервые с 11 сентября 2025 года, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара в ходе торгов 19 марта впервые с 10 апреля 2024 года поднимался выше 87 рублей.