Курс евро вырос до 100 рублей

Курс евро на российском межбанковском рынке вечером 19 марта превысил отметку 100 рублей, следует из данных торгов.

По данным на 22:14 мск, курс евро вырос на 4,02% — до 100,01 рубля. В дальнейшем курс незначительно снизился и на момент публикации заметки торговался на уровне 99,8 рубля.

В это же время курс доллара на российском межбанковском рынке вырос на 2,67% и находился на уровне 86,11 рублей.

Курс евро вырос до 100 евро впервые с 11 сентября 2025 года, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара в ходе торгов 19 марта впервые с 10 апреля 2024 года поднимался выше 87 рублей.

«Только одно не подорожало — моя зарплата» В России выросли цены на все. Читатели «Медузы» отказываются от свежих огурцов, не покупают фруктов, заводят кур и чувствуют безысходность при походе в магазин

