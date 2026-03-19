Курс доллара впервые за два года поднялся выше 87 рублей, евро торгуется выше 97

Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 10 апреля 2024 года поднялся выше 87 рублей.

По состоянию на 11:04 мск, пишет ТАСС, доллар торговался по 87,44 рубля, что на 4,25% больше, чем днем ранее. Затем курс чуть снизился.

Курс евро на российском межбанковском рынке к 11:14 мск вырос на 1,31%, до 97,29 рубля. Выше отметки в 97 рублей курс евро поднялся впервые с 7 октября 2025 года, отмечает ТАСС.

Выросли и официальные курсы валют. ЦБ на 19 марта установил курс евро в 94,6 рубля (на 1,5 рубля больше, чем днем ранее), курс доллара — 83,12 рубля (рост на 1,2 рубля).

Еще о происходящем в российской экономике

«Только одно не подорожало — моя зарплата» В России выросли цены на все. Читатели «Медузы» отказываются от свежих огурцов, не покупают фруктов, заводят кур и чувствуют безысходность при походе в магазин