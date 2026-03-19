Блогера и доносчика Илью Ремесло, который выступил против Путина, отправили в психиатрическую клинику

Провластного блогера и доносчика Илью Ремесло, который выступил с резкой критикой президента РФ Владимира Путина, госпитализировали в Петербурге в психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова. Об этом сообщили Z-блогеры. Корреспонденту «Фонтанки» в справочной больницы подтвердили, что у них есть такой пациент.

СМИ пишут, что с утра 19 марта Ремесло, который накануне дал серию интервью, перестал отвечать на телефонные звонки и уже несколько часов не появлялся в соцсетях.

Вечером 17 марта Илья Ремесло опубликовал в своем телеграм-канале большой пост под названием «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». В частности, он назвал войну с Украиной «абсолютно тупиковой», пожаловался на ущерб экономике России, удушение свободы СМИ и интернета, а также заявил, что Путин слишком долго находится у власти и не уважает своих избирателей. В сети предполагали, что аккаунт блогера взломали, однако на следующий день он подтвердил, что писал пост сам.

Илья Ремесло несколько лет посвятил персональной борьбе с Алексеем Навальным и лично стоял за уголовным делом о «мошенничестве» с донатами ФБК.

