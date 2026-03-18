Администрация Дональда Трампа считает, что предложение России стимулов для завершения войны в Украине, возврат ее в мировую экономику и привлечение в страну американских инвестиций поможет сместить глобальный баланс сил в противостоянии США с Китаем, пишет Politico.

По словам одного из представителей администрации Трампа, поиск способа «сблизиться с Россией» может создать «иной баланс сил» в отношениях США с Китаем, который будет выгодным для Вашингтона.

Эта стратегия соответствует более широкой внешнеполитической линии Белого дома, направленной на сдерживание влияния Китая. В нее в частности укладываются свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и давление на правительство Кубы, что уменьшает влияние Китая в Западном полушарии.

Противодействие Китаю — не единственная причина, по которой Белый дом делает попытки привести Россию и Украину к заключению мира, но это, как отмечает Politico, помогает объяснить, почему представители Трампа все еще не отказались от этой цели спустя много месяцев безрезультатных переговоров. Контакты с Россией продолжаются и несмотря на сообщения, что Москва делится с Ираном разведданными для ударов по американским целям.

Идея предоставить России экономические стимулы для сближения с США вызывает обеспокоенность в Украине, пишет Politico. «Мы уже пробовали действовать так раньше — и это ни к чему не привело», — сказал изданию украинский чиновник, напомнив, как с Россией пыталась сближаться Германия в рамках своей «восточной политики» — но это не остановило войну.

Трамп собирался создать новый клуб великих держав с участием России — и «отделить» несколько государств от Евросоюза Эти идеи были в стратегии национальной безопасности США, но они не вошли в ее окончательную версию

