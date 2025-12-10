Администрация Дональда Трампа 4 декабря представила новую стратегию национальной безопасности США. Этот документ в процессе работы над ним претерпел существенные изменения. Американское издание Defense One рассказало о более ранней — и расширенной — его версии.

Все основные положения остались прежними: США отказываются от глобального доминирования и от активного вмешательства в дела других стран; игнорируют наднациональные организации (включая ООН и Евросоюз) и выстраивают отношения с отдельными государствами; при этом они не выдвигают в качестве условия партнерства демократизацию, либерализацию или еще какие-либо внутренние изменения в других странах; США объявляют Западное полушарие сферой своего исключительного влияния; жестко конкурируют с Китаем; сокращают присутствие на Ближнем Востоке; настаивают на уступках со стороны Украины для скорейшего завершения войны с Россией; возражают против расширения НАТО; отказываются защищать Европу и критикуют ее за миграционную политику, ограничения свободы слова и маргинализацию правых партий.

Но в окончательную версию стратегии не вошли несколько радикальных идей.

Во-первых, в черновике стратегии были перечислены несколько европейских стран, с которыми США намерены «взаимодействовать более тесно, чтобы отделить их от Европейского союза». Это Австрия, Венгрия, Италия и Польша. В них находятся у власти партии правого толка: соответственно Народная партия Кристиана Штокера, «Фидес» Виктора Орбана, «Братья Италии» Джорджи Мелони и «Гражданская платформа» Дональда Туска.

Во-вторых, в документе говорилось: «Нам следует поддерживать партии, движения, интеллектуалов и деятелей культуры, которые отстаивают суверенитет и сохранение/восстановление традиционного европейского образа жизни, оставаясь проамериканскими».

В-третьих, стратегия предполагала создание новой группы ведущих мировых держав — С5 (Core 5, в приблизительном переводе — «Основная пятерка»): США, Китай, Россия, Индия и Япония. Это должен был быть такой же неформальный клуб, как «Большая семерка» (G7 — США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), который регулярно встречается, чтобы обсудить мировые проблемы. Но членство в нем должно было определяться не политическим устройством (G7 — клуб богатых демократий), а лишь численностью населения (более 100 миллионов человек) и экономическим потенциалом. В качестве темы первого саммита С5 предполагалась нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией как важнейший шаг к стабилизации Ближнего Востока.

Кроме того, в предварительной версии стратегии более пространно и в более резких выражениях говорилось об отказе США от глобального доминирования. Defense One приводит цитату: «Гегемония — это не то, чего следует желать, и она была недостижима». Стремление США к гегемонии после окончания холодной войны объявлялось «провалом».

