Израиль объявил, что в результате авиаудара убит министр разведки Ирана

Министр разведки Ирана Исмаил Хатиб убит в Тегеране в результате израильского авиаудара. Об этом объявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Times of Israel.

По словам Каца, удар был нанесен ночью 18 марта.

Кац добавил, что он и премьер Биньямин Нетаниягу «разрешили ЦАХАЛ [убивать] любого высокопоставленного иранского деятеля… без необходимости дополнительного разрешения».

В Иране информацию о гибели Хатиба пока не подтверждали и не опровергали.

17 марта Израиль объявил, что в результате авиаудара убит секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани. Позже эту информацию подтвердили власти Ирана. Вместе с Лариджани были убиты его сын Мортеза и заместитель начальника его службы охраны Алиреза Беят, а также командующий силами «Басидж» (подразделение, входящее в состав Корпуса стражей исламской революции) Голамреза Сулеймани.

Лариджани — самый высокопоставленный руководитель Ирана, убитый после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи. The New York Times писала, что незадолго до атаки США и Израиля фактическим руководителем Ирана стал именно Лариджани, которому Али Хаменеи поручил подавление протестов и подготовку к войне.

