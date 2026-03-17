Израиль заявил, что секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани («фактический лидер Ирана») убит в результате авиаудара

Армия обороны Израиля в ночь на 17 марта нанесла удар по секретарю Совета безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Вскоре министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «фактический лидер Ирана» Али Лариджан убит в результате удара.

Власти Ирана эту информацию пока не комментировали.

Источник «12 канала» в службах безопасности Израиля рассказал, что днем 16 марта поступила информация, что Лариджани должен прибыть в одну из своих конспиративных квартир в Тегеране. Он находился там со своим сыном, когда была нанесен удар Израиля.

«У него не было шансов выжить после такого удара», — заявил источник израильского телеканала.

ЦАХАЛ также объявил, что в результате «точечного удара» в Тегеране убит командир добровольческого военизированного формирования «Басидж» Голамрезу Сулеймани. «Басидж» подчиняется Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и занимается в том числе подавлением антиправительственных протестов в Иране.

Али Лариджани — самый высокопоставленный руководитель Ирана, убитый после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи. The New York Times писала, что незадолго до атаки США и Израиля фактическим руководителем Ирана стал именно Лариджани, которому Али Хаменеи поручил подавление протестов и подготовку к войне. Он же поддерживал контакты с ключевыми партнерами Тегерана — Россией, Катаром и Оманом, а также курировал переговоры с США об иранской ядерной программе.

