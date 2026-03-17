Власти РФ пообещали больше не вербовать граждан Кении на войну с Украиной

Граждан Кении больше не будут вербовать для участия в войне с Украиной на стороне России. Соответствующее обещание, заявил глава МИД Кении Мусалия Мудавад, дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Министр обсуждал с нами вопросы кенийцев, которые находятся в России, особенно тех, кто участвует в специальной военной операции ( ). Мы условились, что кенийцы больше не будут привлекаться к службе в вооруженных силах через министерство обороны. Кенийцы больше не будут привлекаться к участию в СВО», — сказал Мудавад (цитата по ТАСС).

Мудавад добавил, что власти Кении окажут всю возможную помощь гражданам страны, принимавшим участие в войне с Украиной, которые «сейчас находятся на лечении» в России.

Перед визитом в Москву, напоминает DW, глава МИД Кении говорил, что в рядах российских вооруженных сил воюют граждане его страны, попавшие туда «добровольно или недобровольно».

В феврале Национальная разведывательная служба Кении объявила, что в российскую армию завербовали более тысячи кенийцев для участия в войне с Украиной. По оценкам разведки, в начале 2026 года на передовой находились 89 граждан Кении. Часть из них попали на войну, откликнувшись на ложные объявления о работе.

В конце февраля журналистка, автор телеграм-канала «Православие и зомби» Ксения Лученко и издание «Важные истории» писали, что в схеме вербовки граждан Кении на войну против Украины задействован экзархат Русской православной церкви.

Читайте также

В ЮАР расследуют вербовку жительниц страны на работу в экономической зоне «Алабуга» в Татарстане Там находится завод по сборке дронов «Шахед», куда уже обманом нанимали женщин из Азии и других стран Африки

Читайте также

