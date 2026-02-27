РПЦ помогает вербовать жителей Кении на войну против Украины

Экзархат Русской православной церкви в Африке участвует в схеме вербовки граждан Кении на войну против Украины. Об этом пишут журналистка, автор телеграм-канала «Православие и зомби» Ксения Лученко и издание «Важные истории», которые обратили внимание на вышедшую в середине февраля публикацию информагентства Religion News Service.

По данным правозащитной организации Vocal Africa, священники РПЦ агитируют кенийскую молодежь отправиться на заработки в Россию, предлагая спонсировать поездку.

В Россию граждан Кении привозят по туристической визе. Им обещают зарплаты в размере от 350 до 400 тысяч кенийских шиллингов (около трех тысяч долларов). В действительности своих денег они не получают, отмечают правозащитники.

После прибытия в Россию у них конфискуют документы, открывают им банковские счета, которые контролируют командиры, а после этого отправляют на фронт.

Представитель РПЦ в Найроби заявил Religion News Service на условиях анонимности, что кенийцев отправляют в Россию не воевать, а учиться в семинарию, но предупреждают о возможности вербовки в армию. Он утверждает, что РПЦ готова отчитаться за каждого из отправленных на учебу в Россию — «ни один из них не пошел в армию».

Национальная разведывательная служба Кении объявила, что в российскую армию завербовали более тысячи кенийцев для участия в войне с Украиной. По оценкам разведки, в начале 2026 года на передовой находились 89 граждан Кении

В конце февраля «Важные истории» сообщали, что в России сформировали список из как минимум 36 стран, где теперь запрещено набирать наемников для войны с Украиной. Среди них: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Турция, Куба, Афганистан, Иран, Венесуэла, Аргентина, Ирак, Йемен, Камерун, Колумбия, Ливия, Сомали, а также Кения — «важный источник наемников для российской армии».

РПЦ проводит экспансию в Африке — возможно, самую масштабную в истории Русской православной церкви Это помогает создать образ «дружественной великой державы», пишет Bloomberg

