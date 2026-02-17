Храм Преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге, ЮАР Alamy / Vida Press

В период с 2022 по 2025 год Русская православная церковь расширила свое присутствие в Африке как минимум до 34 стран, пишет Bloomberg. Прежде в Африке южнее Сахары существовала лишь одна церковь РПЦ — в ЮАР (остальные — в Египте, Тунисе и Марокко). Сейчас на континенте зарегистрировано более 350 приходов и общин. По оценке главы миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ иерея Георгия Максимова, это, возможно, самое значительное географическое расширение в истории РПЦ.

Количество священнослужителей Русской православной церкви в Африке также значительно увеличилось — сейчас их 270. Причем многие из них прежде служили в других православных церквях — например, в греческой. РПЦ привлекла их более высокими зарплатами, финансированием строительства храмов и перспективами быстрого карьерного роста.

Расширение присутствия РПЦ в Африке — часть кампании по расширению российского влияния на континенте, считает Bloomberg. Россия не может конкурировать с Западом и Китаем в инвестициях и вообще в экономике — и поэтому приоритизирует другие сферы, в том числе религию, культуру и язык.

В ЮАР прихожанами РПЦ чаще становятся африканеры — представители белого населения страны, для которых обычно характерны консерватизм и традиционализм.

С начала большой российско-украинской войны в африканских странах открыли семь «Русских домов» (культурных центров) и планируют открывать новые — в частности, соответствующие переговоры идут в Намибии. В университетах Абиджана (Кот-дʼИвуар) и Хараре (Зимбабве) начали преподавать русский язык. В 2024 году фонд «Иннопрактика», возглавляемый дочерью Владимира Путина Катериной Тихоновой, открыл лекторий в Дакарском университете (Сенегал) с заявленной целью продвигать русскую культуру и язык.

По заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в российских вузах по состоянию на конец 2025 года обучались больше 32 тысяч студентов из Африки, а квота российских студентов для континента увеличилась почти втрое и превысила 5300 мест.

Эта религиозная и образовательная экспансия сама по себе не очень значительна, но она помогает формированию образа России как «дружественной великой державы». Той же цели служили символические поставки зерна и удобрений в африканские страны, помощь в картографировании рыбных запасов у берегов Марокко и Сенегала и многие другие гуманитарные акции России в Африке после начала большой российско-украинской войны.

Еще один способ достижения той же цели — создание собственных медиа. У российского пропагандистского информагентства Sputnik уже есть редакционный центр в Эфиопии, а в 2026 году планируется открытие еще одного — в ЮАР.

Кроме того, Россия активно нанимает молодых женщин из Африки по программе «Алабуга Старт». Они получают работу в особой экономической зоне в Татарстане — и многие оказываются на заводах по производству военных дронов. В ЮАР, Кении и Ботсване уже идут официальные расследования в связи с вербовкой людей для работы в России.

Из 54 африканских стран — членов ООН у России имеются соглашения о военном сотрудничестве с 43. Россия остается важнейшим поставщиком оружия на континент. Там продолжает действовать «Африканский корпус» — структура, выросшая из ЧВК Вагнера и теперь контролируемая ГРУ (военной разведкой). Российские компании имеют контракты в сфере безопасности и добычи полезных ископаемых во многих странах Африки.

