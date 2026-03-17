Reuters: новый верховный лидер Ирана отклонил предложение о переговорах с США

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отказался принять предложение о мирных переговорах с США, переданное через двух посредников. Об этом, пишет The Times of Israel, агентству Reuters на условиях анонимности сообщил высокопоставленный представитель руководства Ирана.

По его словам, на совещании высшего руководства страны Моджтаба Хаменеи заявил, что «не будет подходящего времени для мира до тех пор, пока США и Израиль не поставлены на колени, не признали поражение и не согласились выплатить компенсацию».

Собеседник Reuters не уточнил, принимал ли новый верховный лидер Ирана участие в совещании лично. Источники ранее сообщали, что Моджтаба Хаменеи, получивший ранение в результате ударов по Ирану, нанесенных США и Израилем 28 февраля, находится на лечении в Москве. Власти РФ эту информацию комментировать отказались.

Axios и Drop Site News сообщали, что Иран и США возобновили прямые контакты. По версии Axios, глава МИД Ирана Аббас Арагчи отправил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу сообщения, в которых говорилось о прекращении войны. В свою очередь издание Drop Site News утверждало со ссылкой на иранские источники, что это Уиткофф пытался наладить контакт. Арагчи написал в соцсети X, что не поддерживает связь с Уиткоффом. «Любые утверждения об обратном, по всей видимости, направлены исключительно на то, чтобы ввести в заблуждение нефтетрейдеров и общественность», — заявил он.

Источники Reuters 14 марта говорили, что власти США отвергли попытки ближневосточных стран начать переговоры, направленные на прекращение войны. 16 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Иран связывался с США, но неясно, уполномочены ли иранские чиновники, участвующие в этом, заключать соглашение. При этом Трамп сказал, что в целом не против переговоров с Ираном.

