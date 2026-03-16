Axios: Иран и США возобновили прямые контакты

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи возобновили прямые контакты в последние дни, сообщает 16 марта Axios, ссылаясь на источники.

По их словам, Арагчи отправил Уиткоффу текстовые сообщения, в которых говорилось о прекращении войны США и Израиля с Ираном.

Ранее издание Drop Site News сообщило, что, по данным иранских источников, именно Уиткофф отправил сообщения Арагчи, а глава МИД Ирана их проигнорировал.

Американский чиновник в то же время сказал Axios, что именно Арагчи пытался наладить контакт, но, по его словам, США «не ведут переговоров» с Ираном.

Неясно, насколько содержательными были сообщения, которыми обменивались Арагчи и Уиткофф, но это первое известное прямое общение между Ираном и США с начала войны, которая идет уже более двух недель.

Президент США Дональд Трамп заявил 16 марта, что Иран связывался с США, но неясно, уполномочены ли иранские чиновники, участвующие в этом, заключать соглашение. «Мы не имеем представления, кто они», — заявил Трамп журналистам. Он добавил, что не против переговоров с иранцами, «потому что иногда из них выходят хорошие вещи».

