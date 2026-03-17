На «Пикабу» заметили, что от канала Соловьева в Max невозможно отписаться

Участник «Пикабу» с ником Kozotrah1975 сообщил, что в российском национальном мессенджере Max у пользователей без их ведома «появляются каналы, от которых не так просто отписаться». Он опубликовал соответствующую запись 15 марта, внимание на нее обратили только сейчас.

Пользователь приложил к записи короткое видео о том, как он пытается отписаться от канала «Соловьев», связанного с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым. На записи видно, как человек несколько раз нажимает на кнопку «Отписаться от канала», однако всякий раз канал «Соловьев» остается в списке чатов.

Другие пользователи «Пикабу» подтвердили, что «куча каналов», на которые они не подписывались, появилась в десктопной версии Max. При этом в мобильном приложении такого нет.

«Меня подписали на кучу спам каналов. Я не могу отписаться! Тут же подписывают снова. И нет кнопки „пожаловаться“», — рассказал пользователь Hexpl0rer.

По словам участников «Пикабу», у них появилось несколько каналов провоенной и пропагандистской направленности, от которых нельзя отписаться. Пользователь QQRTR заявил, что при попытке отписаться мессенджер завис.

Пользователь vikssg рассказал, что ему помогли изменения в настройках безопасности: он разрешил находить его и приглашать в чат или канал только своим контактам.

В России различными способами активно продвигают национальный мессенджер Max, запущенный в марте 2025 года. На этом фоне Роскомнадзор начал ограничивать работу других популярных мессенджеров — вотсапа и телеграма.

Max критиковали из-за возможности слежки за пользователями и проблем с безопасностью. Такие опасения высказывали даже лояльные властям Z-блогеры и ФСБ.

