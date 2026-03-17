Еврокомиссия подтвердила, что россиянам с визой D не должны блокировать банковские счета

Еврокомиссия опубликовала официальные разъяснения по поводу применения банковских ограничений в адрес граждан России в рамках 19-го пакета санкций ЕС. На документ обратил внимание правозащитный проект «Ковчег», помогающий эмигрантам из России.

Согласно документу, платежные санкции не должны распространяться на россиян, которые имеют временный (ВНЖ), постоянный (ПМЖ) вид на жительство или гражданство Евросоюза, а также на обладателей долгосрочных виз типа D. Под эту категорию подпадают рабочие, учебные, гуманитарные визы, а также визы для воссоединения семьи.

Для освобождения от санкционных ограничений обладателям виз D необходимо пройти регистрацию по месту жительства в стране пребывания, чего достаточно для получения статуса резидента, говорится в пояснениях Еврокомиссии.

Европейские банки и платежные сервисы должны приостанавливать оказание услуг гражданину РФ, если у них есть информация о том, что он перестал быть резидентом ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии. Однако это не означает немедленное закрытие его банковского счета.

Ограничения также не должны распространяться на компании, которые зарегистрированы не в России, но управляются или контролируются россиянами — только если они не используются для обхода санкций.

В конце 2025 года россияне, живущие в странах Европы, рассказали, что онлайн-банк Revolut начал рассылать им письма, в которых требовал предоставить действующий вид на жительство в Евросоюзе. Затем пользователи получали уведомление о заморозке аккаунта. В нем также говорилось, что в конце года договор с клиентом будет расторгнут. Банк ссылался на 19-й пакет санкций ЕС, введенный против России. Вслед за этим Еврокомиссия объявила, что банки не должны блокировать счета россиянам, которые законно проживают в ЕС.