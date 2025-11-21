«Ковчег»: Еврокомиссия заявила, что банки (то есть Revolut) не должны блокировать счета россиян, которые законно живут в ЕС

Гражданам России, которые законно проживают в Евросоюзе, не должны блокировать банковские счета. Об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос проекта «Ковчег», помогающего эмигрантам из России.

В начале ноября россияне, живущие в странах Европы, рассказали, что онлайн-банк Revolut начал рассылать им письма, в которых требовал предоставить действующий вид на жительство в Евросоюзе. Затем пользователи получали уведомление о заморозке аккаунта. В нем также говорилось, что в конце года договор с клиентом будет расторгнут.

Банк ссылался на 19-й пакет санкций ЕС, введенный против России. Ограничения, заявляли в банке, запрещают оказывать «платежные услуги или услуги электронных денег» гражданам России и Беларуси, у которых нет ВНЖ или гражданства в странах ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Некоторым клиентам из России удалось отменить блокировку, подтвердив законность своего пребывания в ЕС, но, как сообщалось, сделать это удалось не всем.

Проект «Ковчег» попросил Еврокомиссию официально разъяснить ситуацию. В частности, сотрудники проекта просили «подготовить и опубликовать официальные разъяснения по применению статьи 5b к резидентам с временным статусом — подавшим документы первично, ожидающим продления, просителям убежища, обладателями », а также разослать банкам официальные разъяснения.

21 ноября проект сообщил, что получил ответ. Вот что в нем говорится, со слов сотрудников «Ковчега»:

Еврокомиссия согласилась, что статья 5b не должна затрагивать граждан России, которые законно проживают в ЕС. Имеющие визу D в стране ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, прошедшие «регистрационные формальности» в миграционных органах страны должны считаться полноценными резидентами.

Из-за требований ЕК мы не можем публиковать сам документ, но в ответе «Ковчег» заверили, что Еврокомиссия готовит полноценное разъяснение по применению статьи 5b и надеется, что сможет опубликовать его очень скоро.

При этом из ответа Еврокомиссии нельзя понять, будут ли ограничения касаться обладателей долгосрочных виз, которые еще не обратились за получением видов на жительство в ЕС, отмечает «Медиазона».

Банк Revolut начал блокировать счета граждан России из-за новых санкций. Чтобы снять ограничения, нужно предоставить действующий вид на жительство в ЕС Но из-за технических проблем сервиса пока это получается не у всех

