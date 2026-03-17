Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которую обвиняют в незаконном выводе денег за границу, полностью погасила долг по налогам

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконных валютных операциях, полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Адвокаты Чекалиной сообщили, что средства были перечислены вчера и что суду были предоставлены соответствующие документы.

Чекалина обвиняется в незаконном выводе средств за пределы РФ. По версии следствия, она продавала курсы фитнес-марафонов через интернет, оплату принимала на счета зарубежного банка, а государственным регуляторам предоставляла фиктивные документы.

Уголовное дело против Чекалиной — уже третье по счету. В 2023 году против нее возбуждали дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Первые обвинения были сняты после того, как блогер заплатила налоги с учетом штрафов, второе дело прекратили за отсутствием состава преступления.

В ходе рассмотрения дела Чекалина находилась под домашним арестом, однако накануне суд отменил его из-за состояния здоровья — у нее рак желудка в четвертой стадии.

Читайте также

