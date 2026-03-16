В Лос-Анджелесе 15 марта прошла 98-я церемония вручения премий Киноакадемии.

Лучшим фильмом стала «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона.

Пол Томас Андерсон получил два «Оскара» за фильм «Битва за битвой» — как режиссер и как автор лучшего адаптированного сценария. В номинации «лучший оригинальный сценарий» победил Райан Куглер («Грешники»).

Шон Пенн за работу в «Битва за битвой» стал лучшим актером второго плана. Фильм также получил «Оскар» за лучший кастинг — это новая номинация.

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» награду получила Эми Мэдиган за «Орудия».

«Оскар» за лучшую мужскую роль вручили Майклу Б. Джордану, сыгравшему в «Грешниках». Лучшей актрисой стала Джесси Бакли за работу в фильме «Хамнет».

«Кей-поп-охотницы на демонов» получили два «Оскара» — за лучший полнометражный анимационный фильм и за лучшую песню («Golden»).

«Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» получила картина «Господин Никто против Путина», созданная американским режиссером Дэвидом Боренштейном и видеографом из уральского города Карабаш Павлом Таланкиным.

Главные конкуренты на «Оскаре» — «Грешники» и «Битва за битвой». Оба фильма выпустила Warner Bros., которую вот-вот купит Netflix Какая в этом интрига, рассказывает Антон Долин

Что «Медуза» писала про главных номинантов на «Оскар»

Главные конкуренты на «Оскаре» — «Грешники» и «Битва за битвой». Оба фильма выпустила Warner Bros., которую вот-вот купит Netflix Какая в этом интрига, рассказывает Антон Долин