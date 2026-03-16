Фильм «Господин Никто против Путина» получил «Оскар»

«Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» получила картина «Господин Никто против Путина», созданная американским режиссером Дэвидом Боренштейном и видеографом из уральского города Карабаш Павлом Таланкиным.

Съемочная группа фильма «Господин Никто против Путина» на церемонии вручения «Оскара». Павел Таланкин — в первом ряду Patrick T. Fallon / AFP / Scanpix / LETA

«Четыре года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Очень важное желание. Но есть страны, где вместо падающих звезд с неба падают бомбы и летят дроны. Во имя нашего будущего, во имя всех наших детей, давайте остановим все войны. Сейчас», — сказал Таланкин, получив «Оскар». Режиссер говорил на русском языке.

«„Господин Никто против Путина“ — фильм о том, как можно потерять страну. Когда мы работали над этими кадрами, мы увидели, что ее можно потерять путем бесчисленных маленьких актов соучастия. Когда мы становимся соучастниками, когда правительство убивает людей на улицах наших крупных городов, когда мы ничего не говорим, когда олигархи захватывают медиа и контролируют наши производство и потребление, мы все сталкиваемся с моральным выбором. Но, к счастью, даже „никто“ может быть гораздо сильнее, чем вы думаете», — сказал в своей «оскаровской» речи Дэвид Бронштейн.

Ранее «Господин Никто против Путина» получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший документальный фильм.

Таланкин работал видеографом в школе города Карабаш. После начала российского вторжения в Украину в 2022 году он начал снимать все, что происходило в учебном заведении — линейки, собрания, торжественные вечера и уроки, которые требовало записать министерство просвещения. В 2024 году Таланкин покинул Россию, увезя с собой отснятый материал.

Читайте также

«Господин Никто против Путина» — удивительный док о пропаганде, сопротивлении и патриотизме Этот фильм не только заслужил номинацию на «Оскар», но и вызвал массовое возмущение — даже среди антивоенной интеллигенции

