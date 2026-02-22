Фильм «Господин Никто против Путина» о пропаганде в российской школе получил премию Британской киноакадемии

Премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший документальный фильм» получил «Господин Никто против Путина» — картина о пропаганде в российской школе.

На церемонии вручения премии в Лондоне на сцену вышел режиссер фильма Павел Таланкин — педагог-организатор из города Карабаш Челябинской области.

Таланкин работал видеографом в школе города Карабаш. После начала российского вторжения в Украину в 2022 году он начал снимать все, что происходило в учебном заведении — линейки, собрания, торжественные вечера и уроки, которые требовало записать министерство просвещения. В 2024 году Таланкин вывез отснятый материал из России. Смонтировать фильм ему помог американский документалист Дэвид Боренштейн.

«Господин Никто против Путина» также номинирован на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Церемония вручения премии пройдет 15 марта.

