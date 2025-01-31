«С чьих слов я предатель Родины? Со слов Владимира Путина?» Уральский учитель тайно снял документальный фильм о пропаганде в школе. Его показали на главном фестивале независимого кино в США

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25 января на американском фестивале независимого кино «Сандэнс» прошла премьера документального фильма «Mr. Nobody Against Putin» («Господин Никто против Путина»). Он был снят в школе уральского города Карабаш, в которой — как и в других российских школах — после начала полномасштабной войны с Украиной усилилась пропаганда. Съемку вполне официально вел Павел Таланкин, школьный педагог-организатор. Вот только он никому не говорил, что это съемка для документального фильма. Летом 2024 года Таланкин уехал из России, забрав с собой отснятый материал. Премьера его фильма произвела в Карабаше «эффект разорвавшейся бомбы», сообщает 74.ru. «Медиазона» расспросила Таланкина о том, как он собирал материал для фильма, не видит ли этической проблемы в скрытой съемке детей и что собирается делать после отъезда из России.

Как Павел Таланкин вел открытую съемку в школе. Но никто не знал, что это для фильма

Карабаш — 10-тысячный город в Челябинской области, центр производства меди, получивший известность из-за экологических проблем. 34-летний Павел Таланкин там вырос. Его мать работала библиотекарем в городской школе № 1. Сам Павел там учился, а потом стал педагогом. В 2018 году он попал в число победителей регионального конкурса «Лидер XXI века», а в 2021 году вместе с учениками построил в Minecraft детальную модель Карабаша.

После вторжения России в Украину в Таланкине, по его словам, «очень сильно все перевернулось». «Это такой перелом, вы не представляете. Мы с ребятами на КВН ездили, везде участвовали, первые призовые места занимали, им это все нравилось, мне это все нравилось. Это было безумно интересное время, очень крутое. Вот это потом переломилось, и у меня внутри это переломилось так сильно! Я был просто убит», — признался он «Медиазоне».

Таланкин сначала хотел уйти из школы и даже написал заявление об увольнении, но в итоге решил остаться — и снять фильм о пропаганде. Снимать «патриотические мероприятия» он мог официально: Таланкин был школьным педагогом-организатором и видеографом, поэтому по поручению завуча записывал на видео все школьные линейки, собрания, торжественные вечера и уроки, которые требовало записать министерство просвещения.

Антипутинский фильм педагога из РФ показали на «Сандэнсе» Meduza

«Я всего лишь выполнял свою работу, я снимал эти уроки. Невозможно зайти в кабинет и сказать: „Так, товарищ, а теперь я буду снимать ваш урок“. Нет, это меня заставили снимать этот урок, чтобы потом отчитаться. <…> Я снимал на две камеры. Одна камера записывает хорошо, а вторая так, похуже. Вот с одной камеры, которая похуже пишет, я отправляю в министерство [просвещения] — немонтированное, ничего. Ту, что получше, которая звуки пишет и всякое такое, я откладывал на жесткий диск», — рассказал Таланкин.

У него накопилось семь жестких дисков с видео из школы. Он очень нервничал, когда уезжал с ними из России летом 2024 года: «Вот у меня таких семь штук лежат в портфеле вместе с ноутбуком. Я сдаю его на ленту. Она [сотрудница таможни в аэропорту] видит же, что там эти жесткие диски. Я думаю: „Господи Иисусе, как она меня сейчас спросит. Вы вообще советский человек или нет? Куда вы летите? В Турцию с билетами туда и обратно и везете столько жестких дисков?“ Я делал вид, что со мной ничего не происходит, но это было очень страшно».

Соавтором Таланкина был американский документалист. А этические вопросы они обсуждали с сотрудниками «Би-би-си»

В титрах фильма Павел Таланкин указан как сорежиссер, а режиссером назван американский документалист Дэвид Боренштейн. Они познакомились по интернету, когда до Боренштейна дошла информация, что Таланкин хочет снять происходящее в его школе. Россиянин отвечал за съемки, а американец — за сценарий, монтаж и постпродакшн.

«Я пытался в процессе съемок давать Паше какую-то обратную связь: за какими историями стоит следить, что подснять, чтобы сделать их более выпуклыми. Наверное, такое было, но совсем немного. В целом все было устроено так: я смотрю материал, который отражает видение Паши — и он снимал то, что хотел снять. Мое влияние на фильм в первую очередь сводится к выстраиванию общей сюжетной линии, закадровому тексту, к тому, как мы изображаем самого Пашу», — рассказал Боренштейн.

Все герои фильма знали, что их снимают. Но все они думали, что это съемки для отчетности, а не для документального фильма, который будет показан на границей. На вопрос, насколько это этично, Таланкин ответил так:

Они не знали, что это будет фильм. Ну, это правда, это так. Но с другой стороны, кто-нибудь спрашивал когда-нибудь у [российского документалиста Виталия] Манского, а вы вот этим своим корейским девочкам и мальчикам сказали, что снимается кино «В лучах солнца»? Кто-нибудь его спросил? Нет. Получить информацию в авторитарном режиме непросто. Если бы я пришел в кабинет и сказал: «Слушайте, я снимаю кино о том, что Путин вас заставляет проводить уроки», кто бы мне чего говорил, какой бы урок я снял?!

Боренштейн добавил, что они с Таланкиным обсуждали этичность отснятого материала с создателями документальной программы Storyville на «Би-би-си», при поддержке которой вышел фильм. «Они одобрили финальный монтаж. Мы использовали съемки детей, потому что это обосновано редакционными соображениями и общественной значимостью. А еще была такая мысль: в этой ситуации любая форма согласия на съемки создавала бы для людей гораздо больше угроз. Учитывая все эти соображения и комментарии, которые мы получили от „Би-би-си“, мы и сделали все так, как сделали».

В школу Таланкина после выхода фильма приезжали силовики. А его мать вынуждена была уволиться

По словам Таланкина, он предупредил близких, что уезжает из России, но они не знали, что это может быть навсегда. О подготовке фильма он тоже им не сказал. 74.ru пишет, что новости о фильме вызвали в Карабаше «эффект разорвавшейся бомбы» — тем более, что, по версии издания, «протестных активностей за педагогом они никогда не замечали, он, напротив, часто сам выступал соорганизатором мероприятий на тему патриотизма и снимал их на видео».

Один из жителей Карабаша рассказал 74.ru, что в школу № 1, где работал Таланкин, приезжали силовики. В министерстве образования Челябинской области заявили, что «оценкой действий педагога и ситуации в целом занимаются компетентные органы». «Данный эпизод — еще одно напоминание о том, что в условиях идеологического противостояния любые события, происходящие в нашей стране, могут преподноситься недостоверно», — подчеркнули чиновники.

По словам источника 74.ru в Карабаше, мать Таланкина, которая раньше работала в школе № 1 библиотекарем, а в последние годы заменяла там педагогов по обществознанию, географии и истории, вынуждена была уволиться — и опасается, что «недоброжелатели сожгут ей дом».

Таланкин не сказал, как семья восприняла выход фильма. Бывшие коллеги и ученики, по его словам, отреагировали по-разному. «Кто-то написал, что я мразь. Кто-то сказал, что это важно для нас для всех, спасибо. Нужно еще сказать, что они не видели этот фильм», — отметил он.

В Z-каналах Таланкина назвали предателем, но он с этим не согласен: «С чьих слов я предатель Родины? Со слов Владимира Путина? Для себя я не предатель Родины. Я люблю свою страну, люблю людей, люблю свой город. Надеюсь туда вернуться рано или поздно».

Пока же он остается за границей и на вопрос «Что дальше?» пожимает плечами: «Сложно говорить о будущем, когда в него не веришь. Я хочу жить дома, хочу говорить на своем родном языке, хочу быть рядом со своими друзьями, хочу отмечать с ними одни и те же праздники, радоваться одним и тем же пустякам и всякое такое. Но я не могу этого делать».