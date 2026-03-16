Meta инвестирует 27 миллиардов долларов в Nebius Аркадия Воложа

Компания Meta Platforms Inc. заключила соглашение с облачным провайдером Nebius Group Аркадия Воложа.

В рамках соглашения Meta в течение пяти лет инвестирует до 27 миллиардов долларов в инфраструктуру дата-центров для искусственного интеллекта. Nebius начнет предоставлять выделенные мощности на сумму 12 миллиардов долларов с 2027 года. В дальнейшем Meta обязуется докупить мощности еще на 15 миллиардов долларов.

Это один из крупнейших контрактов Meta на вычислительные мощности, отмечает агентство.

На этом фоне котировки Nebius выросли на 18%. За последние 12 месяцев стоимость акций компании увеличилась почти в четыре раза.

Nebius (бывшая Yandex N.V.) создана на основе нескольких проектов «Яндекса». Компания занимается созданием компьютерной инфраструктуры, необходимой разработчикам искусственного интеллекта.

В 2025 году Nebius Group подписала пятилетний контракт с корпорацией Microsoft почти на 20 миллиардов долларов, а в марте 2026-го — договор с Nvidia на два миллиарда долларов.