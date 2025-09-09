Nebius Аркадия Воложа заключила сделку с Microsoft почти на 20 миллиардов долларов. Акции компании резко подорожали

Технологическая компания Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) со штаб-квартирой в Амстердаме, созданная Аркадием Воложем из нескольких проектов «Яндекса», объявила о подписании пятилетнего контракта с корпорацией Microsoft.

В рамках соглашения Nebius предоставит Microsoft вычислительные мощности в своем новом центре обработки данных в штате Нью-Джерси.

По информации Financial Times, стоимость контракта составляет 17,4 миллиарда долларов на ближайшие пять лет, но она может увеличиться до 19,4 миллиарда долларов, если у Microsoft увеличится потребность в вычислительных ресурсах.

«Основной облачный бизнес Nebius по искусственному интеллекту, обслуживающий клиентов от ИИ-стартапов до крупных предприятий, работает исключительно хорошо. Мы также заявили, что в дополнение к нашему основному бизнесу мы рассчитываем получить значительные долгосрочные контракты с ведущими ИИ-лабораториями и крупными технологическими компаниями. Я рад объявить о первом из этих контрактов, и я верю, что их будет больше», — заявил Аркадий Волож, комментируя сделку с Microsoft.

После сообщения о контракте стоимость акций Nebius Group на внебиржевых торгах резко выросла. Перед началом новой биржевой сессии ценные бумаги стоили почти на 50% дороже, чем на момент завершения предыдущих торгов.

Как пишет The Moscow Times, на пике внебиржевых торгов акции Nebius выросли более чем на 70%, а капитализация компании превышала 24 миллиарда долларов. Издание отмечает, что при этом капитализация «Яндекса» на Московской бирже по текущему курсу оценивается в 20,9 миллиарда долларов.

В 2024 году «Яндекс» был разделен на две компании — российскую, перешедшую под фактический контроль государства, и зарубежную. Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож возглавил зарубежную компанию, которую вскоре из Yandex N.V. переименовали в Nebius Group.

Компания Nebius занимается созданием компьютерной инфраструктуры, необходимой разработчикам искусственного интеллекта, а также управляет несколькими компаниями в сфере автономных автомобилей, образования и ИИ.